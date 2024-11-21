"Футбол 24" аналізує переможний матч збірної України у Лізі націй над Албанією, який дозволив команді Реброва поборотись за вихід у дивізіон А. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Забитий гол у дебюті поєдинку в Тирані Олександр Зінченко, нагадаємо, відзначив футболкою із цифрою 1000, що знаменувало кількість днів, протягом яких триває повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Світлина із цим красномовним вчинком, до якого доєдналися практично усі гравці збірної України, стала віральною. Фото і відео запостили низка футбольних іноземних пабліків, серед яких один з найбільших вболівальницьких ресурсів Арсенала, кольори якого і захищає Сашко.

Але не усім припав до душі перформанс "синьо-жовтих" в балканській столиці. Зокрема, і російським пропагандистам, які засудили вчинок Зінченка – обговорення дійшло навіть до депутатів Госдуми. Окрім цього, критичні стріли полетіли у сторону Зіни від арабських вболівальників "канонірів" у мережі X, які хейтять українського захисника з того часу, як він запостив у себе в Instagram слова підтримки Ізраїлю. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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