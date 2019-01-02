Зінченко досі цікавить Наполі – спортивний директор "партенопейців" високо цінує талант українця

В Неаполі дуже уважно спостерігають за розвитком кар'єри півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Спортивний директор Наполі Крістіан Джинтолі, який є прихильником таланту Олександра Зінченка, й досі слідкує за розвитком кар'єри українця на Туманному Альбіоні. Джінтолі вважає, що у хавбека велике футбольне майбутнє.

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"Партенопейці", які вже намагались взяти у оренду Зінченка влітку 2017 року, не втрачають надій побачити Олександра у складі Наполі, інформує Corriere dello Sport.

Керівництву італійського клубу до вподоби, що українець почав більше грати у Манчестері, адже досвід гри в АПЛ може допомогти хавбекові швидше адаптуватись у Серії А.

До слова, у поточному сезоні Олександр зіграв у складі "містян" 9 матчів. Також інтерес до 21-річного гравця проявляють Бетіс та Фенербахче.

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