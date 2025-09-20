У рамках суботньої програми 5-го туру АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 5-й тур

Бернлі – Ноттінгем Форест – 1:1

Голи: Ентоні, 20 – Вільямс, 2

Брайтон – Тоттенхем – 2:2

Голи: Мінте,8, Аярі, 31 – Рішарлісон, 43, Ван Хекке, 262

Вест Хем – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Боуен, 49 – Матета, 37, Мітчелл 68

Вулверхемптон – Лідс – 1:3

Голи: Крейчі, 8 – Калверт-Льюїн, 31, Штах, 39, Окафор, 45

Зінченко дебютував за Ноттінгем у Кубку ліги, відбігавши повний матч проти Свонсі – а вже через три дні Ендж Постекоглу кинув Олександра в основу на гру з Бернлі в АПЛ. Українець одразу ж віддячив за довіру, посприявши взяттю воріт вже на 2-й хвилині. Саме після його закидання на хід Ндоє "лісники" заробили кутовий, який завершився замиканням Вільямса.

Переможний рахунок гості тримали недовго, пропустивши на 20-й хвилині. На жаль, не обійшлося без невдачі Зінченка – українець програв верхову дуель з Чауною, дозволивши йому виконати скидку. Рикошетом від Форстера м'яч відскочив на лівий кут воротарського, звідки пробив Ентоні.

Наш земляк був дуже близьким до героїчного порятунку на стрічці, примудрившись підчепити м'яч, однак той все одно закотився у ворота.

В цілому ж поєдинок залишався рівним, однак Ноттінгем був дещо активнішим. Зінченко ж зіграв типовий для себе матч з величезним об'ємом пасової роботи. Українець провів 128 дотиків до м'яча, віддав 91 передачу (87 точних) і 3 лонгболи (2 точних). Кроси у нього не пішли – усі 4 виявились невдалими. У позиційному плані Сашко традиційно для себе зміщувався в центр і загалом почувався комфортно, як у старі добрі часи.

В обороні теж довелося зіграти багато. Зінченко виконав 5 виносів зі штрафного, заблокував 1 удар і мав 3 відбирання в 7 епізодах. Лишень 4 із 9-ти єдиноборств виявились успішними, а на другому поверсі Олександр виграв тільки 1 з 2-х дуелей. Тим не менш, його старання дозволили втримати результативну нічию.

У паралельному матчі Брайтон розписав бойову нічию з Тоттенхемом. "Чайки" здорово розпочали зустріч, оформивши 2:0 до 31-ї хвилини. Спочатку Рюттер вивів Мінте віч-на-віч:

Потім же Аярі вдався фантастичний постріл з дистанції – точно під дальню стійку.

Втім, успішний пресинг і контратака "шпор" перед перервою завершились ефектною комбінацією з голом Рішарлісона. 2:1.

На 81-й же хвилині Ван Хеке підрізав подачу з правого флангу у власні ворота. Цей автогол встановив остаточний рахунок на Амексі – 2:2.

Вулверхемптон зазнав поразки від Лідса, хоча розпочав непогано. Екс-партнер Циганкова – центрбек Ладо Крейчі – несподівано опинився на позиції форварда, отримав розрізний пас і реалізував вихід віч-на-віч.

Втім, спочатку Калверт-Льюїн зрівняв рахунок, замкнувши подачу.

А далі у справу вступив Штах. На 39-й хвилині німецький хавбек оформив шедевральний гол зі штрафного:

А на 45-й Штах асистував Окафору. 1:3! Шоковані "вовки" капітулювали, зазнавши п'ятої поспіль поразки у п'яти турах. Лідс же піднявся у топ-9 АПЛ

Вест Хем зазнав домашньої поразки від Крістал Пелас. Перші два голи були проведені після кутових. Рахунок на 37-й хвилині відкрив Матета, який зіграв на добиванні після влучання м'яча у поперечку. Боуен же відповів точним замиканням за три хвилини по перерві.

Переможний гол провів Мітчелл, якому вдалося підхопити відскок після подачі з правого флангу й ефектно вгатити з лету. 1:2. .

