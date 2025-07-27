Арсенал та Ньюкасл зіграли у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Арсенал – Ньюкасл – 3:2

Голи: Меріно, 33, Мерфі, 35 (аг), Едегор, 84 (пен) – Еланга, 6, Мерфі 58

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Мікель Артета на матч проти Ньюкасла вирішив залишити Олександра Зінченка в запасі. Зустріч розпочалася активно. Вже на 6 хвилині "каноніри" пропустили. Під кінець тайму Арсенал зумів перевернути гру на свою користь. Спочатку Меріно скористався пасом Хаверца і зрівняв рахунок, а потім Кай асистував Мерфі, який зрізав у власні ворота.

По перерві Мерфі виправив свою помилку, промивши з-за меж штрафного майданчики. Райя невчасно зреагував на удар. 2:2! Після 70 хвилини Артета провів низку замін і на полі з'явився Зінченко. Під кінець гри Арсенал заробив пенальті, який вдало реалізував Едегор. У підсумку Арсенал переміг 3:2. Це друга перемога "канонірів" поспіль, в минулій грі лондонці здолали Мілан.

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