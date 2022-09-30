Колишній чемпіон АПЛ у складі Лестера та Манчестер Юнайтед Денні Сімпсон висловився щодо впевненого старту Арсенала у сезоні.

"Клуб почав кампанію справді чудово. Саліба виглядав фантастично. Партей, Джака – подивіться, де вони були і де є зараз. Команда повністю змінилась.

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А ще Жезус (я знав, що він буде фантастичним) і Зінченко. Я говорив з Ріядом Марезом. Зінченко був у його трійці найкращих гравців Манчестер Сіті. Ми ж знаємо, які хороші футболісти у Сіті.

Марез був засмучений, що вони втратили Габріела, але він розумів чому. Ці два новачки та їхня ментальність переможців додали щось Арсеналу", – цитує Сімпсона TalkSport.

Нагадаємо, універсал збірної України одягав футболку "містян" протягом 6 років. Влітку Олександр перебрався в Арсенал, де вже провів 5 матчів та відзначився одним асистом.

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