Зінченко дебютує за Ноттінгем Форест – клуб оголосив склад на матч Кубка ліги
Ноттінгем Форест оголосив стартовий склад на матч 3-го раунду Кубка англійської ліги зі Суонсі.
У середу, 17 вересня, Ноттінгем Форест зіграє з Суонсі матч 3-го раунду Кубка англійської ліги. "Лісники" оголосили свій стартовий склад – в ньому є прізвище українського лівого захисника Олександра Зінченка. Для нього цей матч стане дебютним за Форест.
В цілому головний тренер команди Ангелом Постекоглу випустить на поле одночасно 8 нових гравців команди. Разом із Зінченком дебютний матч у стартовому складі зіграють Джон Віктор, Ніколо Савона, Дуглас Луїс, Джеймс Макаті, Далейн Баква, Омарі Хатчінсон та Ігор Жесус.
