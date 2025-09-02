"Привіт, хлопці! Я так радий приєднатися до Ноттінгем Форест. Дуже схвильований сезоном, який чекає нас попереду. Не можу дочекатися, щоб зустрітися з усіма вами. Вперед, Форест!", – зазначив українець у дев'ятисекундному ролику.

Зінченко офіційно змінив клуб у останні хвилини трансферного вікна і приєднався до сенсації минулого сезону

Нагадаємо, що Зінченко погодився на оренду в Ноттінгем Форест в останній день трансферного вікна. У послугах Олександра були зацікавлені Фенербахче і Марсель, але він вирішив залишитися в АПЛ. Раніше повідомлялося, що Форест переключився на Зінченка після того, як зірвалася спроба підписати Хаві Галана з Атлетіко.

Зінченко приєднався до Арсеналу влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах він був основним лівим захисником Мікеля Артети, провівши 33 і 35 матчів відповідно, але згодом поступово втратив статус незамінного гравця.