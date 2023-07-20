7 гравців Арсенала заробляють у лондонському клубі більше за Олександра Зінченка.

Сайт 90min.com опублікував зарплатну відомість Арсенала. Згідно з нею, український універсал Олександр Зінченко заробляє 150 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Як виявилося, відразу 7 гравців "канонірів" заробляють більше.

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Найбільш високооплачуваним гравцем Арсеналу є літній новачок клубу Кай Хаверц, чий щотижневий оклад становить 330 тисяч фунтів. Далі за списком знаходяться Габріел Жезус (265 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень), Деклан Райс (250 тисяч фунтів на тиждень), Томас Партей (200 тисяч фунтів на тиждень), Букайо Сака (195 тисяч фунтів на тиждень), Вільям Саліба (192 тисячі фунтів на тиждень) і Габріель Мартінеллі (180 тисяч фунтів на тиждень).

Водночас Зінченко заробляє більше, ніж Ніколя Пепе, Бен Вайт, Арон Ремсдейл, Мартін Едегор, Жоржиньо, Кіран Тірні та низка інших гравців.

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