Зінченко: Було б цікаво подивитися на Ньюкасл з шейхами

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився думками щодо появи ще одного "грошового мішка" у чемпіонаті Англії.

"Чи є місце в АПЛ для ще одного гранда? Було б чудово, хоча цих грандів і так вистачає. Боротьба за чемпіонство і Кубок просто нереальна. Жити і перебувати в такому темпі, коли у тебе думки про гру, а вона кожен третій день...

Зінченко назвав найскладніший період у своїй кар'єрі

І коли команди такі, що потрібно віддавати всього себе на футбольному полі... Тому, коли з'являються новини про те, що шейх викуповує Ньюкасл, ти думаєш: "Боже мій, що він зробить з цією командою через три роки?". Знову ж таки, це буде цікаво.

А щодо можливого призначення Почеттіно в Ньюкаслі... Багато чуток зараз ходить. Диму без вогню не буває. Але я ставлюся до преси своєрідно, тому що розумію, що і як робиться, для чого. Я довіряю фактам", – сказав Зінченко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, консорціум PIF на чолі з Амандою Стейвлі та інвестиціями із Саудівської Аравії незабаром закриє угоду про купівлю Ньюкасла у скандального Майка Ешлі.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії