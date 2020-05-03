toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Зінченко: Було б цікаво подивитися на Ньюкасл з шейхами

3 травня 11:58 309 Читать на русском
Зінченко: Було б цікаво подивитися на Ньюкасл з шейхами
Олександр Зінченко у матчі проти Ньюкасла / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився думками щодо появи ще одного "грошового мішка" у чемпіонаті Англії.

"Чи є місце в АПЛ для ще одного гранда? Було б чудово, хоча цих грандів і так вистачає. Боротьба за чемпіонство і Кубок просто нереальна. Жити і перебувати в такому темпі, коли у тебе думки про гру, а вона кожен третій день...

Зінченко назвав найскладніший період у своїй кар'єрі

І коли команди такі, що потрібно віддавати всього себе на футбольному полі... Тому, коли з'являються новини про те, що шейх викуповує Ньюкасл, ти думаєш: "Боже мій, що він зробить з цією командою через три роки?". Знову ж таки, це буде цікаво.

А щодо можливого призначення Почеттіно в Ньюкаслі... Багато чуток зараз ходить. Диму без вогню не буває. Але я ставлюся до преси своєрідно, тому що розумію, що і як робиться, для чого. Я довіряю фактам", – сказав Зінченко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, консорціум PIF на чолі з Амандою Стейвлі та інвестиціями із Саудівської Аравії незабаром закриє угоду про купівлю Ньюкасла у скандального Майка Ешлі.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
9 травня
13044
Теги
Англія футбольні фінанси АПЛ Олександр Зінченко Олександр Зінченко Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Ньюкасл Ньюкасл
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
44
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук