"Запрошення Зінченка – це блискуче рішення для нас. Втрата Оли Айни стала величезним ударом, і ми залишилися б із серйозним дефіцитом фулбеків, якби нам не дозволили залучити Олександра. Я дуже радий, що до правила внесли поправку.

Він буде надзвичайно важливим. Уже зараз видно, що це гравець високої якості, з досвідом виступів на найвищому рівні європейського футболу, тож чудово, що він у нас", – цитує BBC Постекоглу.

Нагадаємо, що УЄФА дозволило клубам замінювати гравців в єврокубкових заявках через серйозні травми. Ноттінгем Форест скористався цим, включивши до списку Олександра Зінченка.

