"Зінченко буде надзвичайно важливим": тренер Ноттінгема оцінив зміну правила, яке дозволило заявити українця на ЛЄ
Головний тренер Ноттінгема Форест Ангелос Постекоглу впевнений, що Олександр Зінченко може допомогти команді.
"Запрошення Зінченка – це блискуче рішення для нас. Втрата Оли Айни стала величезним ударом, і ми залишилися б із серйозним дефіцитом фулбеків, якби нам не дозволили залучити Олександра. Я дуже радий, що до правила внесли поправку.
Він буде надзвичайно важливим. Уже зараз видно, що це гравець високої якості, з досвідом виступів на найвищому рівні європейського футболу, тож чудово, що він у нас", – цитує BBC Постекоглу.
Нагадаємо, що УЄФА дозволило клубам замінювати гравців в єврокубкових заявках через серйозні травми. Ноттінгем Форест скористався цим, включивши до списку Олександра Зінченка.
