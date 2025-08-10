Захисник збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар’єру в Туреччині. Як повідомляє журналіст Серкан Хамзаоглу, лівий захисник "канонірів" опинився у сфері інтересів Фенербахче, який тренує легендарний Жозе Моурінью.

Спортивний директор стамбульців Девін Озек уже зустрічався з колегою з лондонського клубу Андреа Бертою, щоб обговорити можливий трансфер 28-річного українця. За даними джерела, позиція Арсенала чітка – якщо Фенербахче досягне особистої домовленості із Зінченком, оформити угоду не буде складно.

Лондонці готові відпустити захисника приблизно за 15 мільйонів євро. Минулого сезону Зінченко провів у складі Арсенала 23 матчі, забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює українця у 18 мільйонів євро. Контракт Зінченка з клубом чинний до 2026 року.

