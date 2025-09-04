Ноттінгем Форест у останній день трансферного вікна трішки перестарався з підсиленням позиції лівого захисника.

"Лісники" під завісу ринку підписали не лише Олександра Зінченка, а й Куябано. Втім, 22-річний бразилець вже повертається назад у Ботафого на правах оренди до кінця сезону, інформує Mais Futebol.

Ноттінгем за оренду Зінченка заплатив Арсеналу "символічні копійки", натомість повноцінний трансфер Куябано коштував 6 млн євро. Бразилець наразі травмований і мав туманні перспективи пробитися в основу Форест, тому його віддали назад задля отримання регулярної ігрової практики.

Дебют Зінченка за Ноттінгем також відкладається. 13 вересня "лісники" гостюватимуть на полі Арсенала, а правила АПЛ забороняють орендованим гравцям виходити проти клубів-власників контракту.

