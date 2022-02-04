25-річний українець створив власну колекцію NFT і продаватиме її. Анонс відбувався на сайті Zinchenko NFT.

Зінченко відновився і готовий вперше вийти на поле у 2022 році

Перші 500 фанатів, що куплять токени на попередньому продажі, зможуть брати участь у подальших розіграшах. У вболівальників буде можливість виграти квитки на матч Манчестер Сіті – Ліверпуль чи навіть особисту зустріч з Олександром.

Перша колекція Зінченка буде зображати різні моменти з його кар'єри, а кожен NFT матиме цифровий підпис гравця.

Зауважимо, NFT (non-fungible tokens – невзаємозамінні токени) – особливий тип криптовалют, який вирізняється унікальністю цифрового елементу (фото, відео, звуки тощо). Якщо ви стали власником NFT, це означає, що такого більше ні в кого немає. Найдорожчий токен у світі продали за 69 мільйонів доларів.

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