Арсенал готує перебудову лінії захисту, яка вплине на майбутнє кількох гравців. Серед них може опинитися Олександр Зінченко.

Лондонці близькі до підписання Рікардо Калафйорі – мабуть, єдиного італійця (окрім Доннарумми), до якого не було претензій на Євро-2024. Захисник вже дав згоду на перехід. Залишилося узгодити останні деталі з Болоньєю, яка хоче 50 мільйонів.

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Арсенал після покупки Калафйорі буде працювати над тим, щоб позбутися когось зі своїх оборонців. Девід Орнштейн із The Athletic повідомляє, що для цього клуб розглядає двох кандидатів – Якуба Ківйора та Олександра Зінченка.

Водночас джерело зазначає, що в поляка більше шансів піти, хоча лондонці були б раді, якби сталося навпаки. Причина банальна – охочих підписати Ківйора набагато більше, ніж претендентів на українця.

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