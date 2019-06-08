"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортера

Збірна України розбила на Арені Львів зіркових гостей з Сербії (5:0) та зробила серйозну заявку на вихід у фінальну частину Євро-2020. Декілька слів про спонсора тріумфу "синьо-жовтих".

Віктор Циганков дублем поклав початок розгрому, Євген Коноплянка фірмовими голами додав ефектності, Роман Яремчук забив дебютний м'яч у складі збірної, Руслан Маліновський і Олександр Караваєв виконали по 2 асисти. Однак головним героєм вечора став інший футболіст.

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Той, хто зв'язує собою весь механізм. Той, хто переніс крихту футболу Манчестер Сіті у збірну України. Олександр Зінченко – особливий персонаж у складі "синьо-жовтих", завдяки йому команда починає здобувати результати в рамках стилю Андрія Шевченка. Грамотними переміщеннями та тонкими передачами він робить різницю в центрі поля.

Якщо на Етіхаді українець є допоміжним елементом на лівому фланзі оборони, то тут – центральною фігурою команди у півзахисті (навіть за середніми позиціями на полі Зінченко (17) перебуває в самісінькому центрі, рівновіддалено від усіх партнерів).

Протеже Гвардіоли вчора видав таку статистику:

– найбільше передач за матч – 78, зокрема точних – 69 (другий результат на полі – 48).

– найбільше пасів під удар – 4.

– другий найкращий результат серед польових гравців за точними дальніми передачами – 4.

– найбільше вдалих спроб дриблінгу – 3 (разом з Маліновським).

– найбільше підбирань – 9.

– найбільше перехоплень – 2 (разом з Миколенком).

Традиційно після матчів збірної України на очі вболівальників Манчестер Сіті потрапляє відео дій Зінченка в "синьо-жовтій" футболці. Вони обговорюють гру Олександра на відомому ресурсі reddit, а ми передаємо вам їхні враження.

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Цього разу у спільноті прихильників Сіті створили аж три теми, присвячені українцю. В першій з них захоплюються нарізкою його гри проти Сербії:

Найпопулярніші коментарі:

– Дайте йому довготривалий контракт. Вважаю, що Зінченко – наша покращена версія Мілнера, який може закрити будь-яку позицію. Я завжди говорив, що, якщо він навчиться ідеально грати лівого захисника, це дуже позитивно вплине на весь його футбол. Зараз це проявляється в сміливій грі у відборі, а атакувальні навички там були завжди на рівні.

– Цей хлопчина – дійсно один з найкращих проспектів у світі. Якщо, звичайно, його ще можна називати проспектом.

– Пацан не витрачає час на дурниці – він сконцентрований на своїх цілях і нікому не дозволяє збити себе з правильного шляху.

– Обожнюю дивитися на гру Зінченка за Україну. Наскільки ж він прекрасно виглядає в їхньому півзахисті. Сподіваюся, колись ми дочекаємося його на цій позиції в Сіті.

– Не можу стверджувати, що Зінченко здатен закрити в нас позицію опорника, але дуже сподіваюся, що він отримає свій шанс. Їде в збірну, робить там абсолютно все правильно – і повинен отримати за це винагороду.

– Важко судити за такою короткою нарізкою, але виглядає так, що він веде всю гру.

У іншій темі фани чемпіонів Англії оцінюють яскраві трюки Олександра в цьому відео, яке у Twitter з підписом "Zinchenko > Zidane" зібрало понад 2 тисячі лайків:

Найпопулярніші коментарі:

– Народ, це лише питання часу.

– Цікаво, чи отримає він шанс на позиції Фернандінью, коли Менді набере форму. Хотілося б побачити його в більш природній ролі.

– Просто звір!

– Який батько (Кевін де Брюйне, – прим.), такий син, навіть номери однакові – 17.

– Люблю цього типа. Прогрес, прихильність до клубу та дивовижний талант.

Найбільший резонанс у мережі викликала післяматчева витівка Олександра Зінченка. Герой дав коментар репортеру каналів "Футбол 1/2" Владі "Седан" Щегловій, а потім смачно поцілував її на камеру в щоку. Студія, де перебував Андрій Шевченко, була шокована.

Zinchenko kisses a reporter and she loved it pic.twitter.com/l2WpbM4gBn — City Chief (@City_Chief) 8. Juni 2019

Подейкують, що леді розійшлася зі своїм колишнім хлопцем – форвардом Маріуполя Андрієм Борячуком, а тепер в стосунках з Зінченком.

Епізод обговорюється не лише в соцмережах, а й у популярних ЗМІ. Користувачі жартують, що "малюк де Брюйне (у Кевіна нещодавно народився син) підріс", і відзначають завзятість Олександра в справах з жінками. Після такого матчу – можна все.

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