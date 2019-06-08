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"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортера

13:10 2500 Читать на русском
"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортера
Зінченко – герой матчу зі збірною Сербії

Збірна України розбила на Арені Львів зіркових гостей з Сербії (5:0) та зробила серйозну заявку на вихід у фінальну частину Євро-2020. Декілька слів про спонсора тріумфу "синьо-жовтих".

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Віктор Циганков дублем поклав початок розгрому, Євген Коноплянка фірмовими голами додав ефектності, Роман Яремчук забив дебютний м'яч у складі збірної, Руслан Маліновський і Олександр Караваєв виконали по 2 асисти. Однак головним героєм вечора став інший футболіст.

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Той, хто зв'язує собою весь механізм. Той, хто переніс крихту футболу Манчестер Сіті у збірну України. Олександр Зінченко – особливий персонаж у складі "синьо-жовтих", завдяки йому команда починає здобувати результати в рамках стилю Андрія Шевченка. Грамотними переміщеннями та тонкими передачами він робить різницю в центрі поля.

Якщо на Етіхаді українець є допоміжним елементом на лівому фланзі оборони, то тут – центральною фігурою команди у півзахисті (навіть за середніми позиціями на полі Зінченко (17) перебуває в самісінькому центрі, рівновіддалено від усіх партнерів).

Протеже Гвардіоли вчора видав таку статистику:

– найбільше передач за матч – 78, зокрема точних – 69 (другий результат на полі – 48).

– найбільше пасів під удар – 4.

– другий найкращий результат серед польових гравців за точними дальніми передачами – 4.

– найбільше вдалих спроб дриблінгу – 3 (разом з Маліновським).

– найбільше підбирань – 9.

– найбільше перехоплень – 2 (разом з Миколенком).

Традиційно після матчів збірної України на очі вболівальників Манчестер Сіті потрапляє відео дій Зінченка в "синьо-жовтій" футболці. Вони обговорюють гру Олександра на відомому ресурсі reddit, а ми передаємо вам їхні враження.

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Цього разу у спільноті прихильників Сіті створили аж три теми, присвячені українцю. В першій з них захоплюються нарізкою його гри проти Сербії:

Найпопулярніші коментарі:

– Дайте йому довготривалий контракт. Вважаю, що Зінченко – наша покращена версія Мілнера, який може закрити будь-яку позицію. Я завжди говорив, що, якщо він навчиться ідеально грати лівого захисника, це дуже позитивно вплине на весь його футбол. Зараз це проявляється в сміливій грі у відборі, а атакувальні навички там були завжди на рівні.

– Цей хлопчина – дійсно один з найкращих проспектів у світі. Якщо, звичайно, його ще можна називати проспектом.

– Пацан не витрачає час на дурниці – він сконцентрований на своїх цілях і нікому не дозволяє збити себе з правильного шляху.

– Обожнюю дивитися на гру Зінченка за Україну. Наскільки ж він прекрасно виглядає в їхньому півзахисті. Сподіваюся, колись ми дочекаємося його на цій позиції в Сіті.

– Не можу стверджувати, що Зінченко здатен закрити в нас позицію опорника, але дуже сподіваюся, що він отримає свій шанс. Їде в збірну, робить там абсолютно все правильно – і повинен отримати за це винагороду.

– Важко судити за такою короткою нарізкою, але виглядає так, що він веде всю гру.

У іншій темі фани чемпіонів Англії оцінюють яскраві трюки Олександра в цьому відео, яке у Twitter з підписом "Zinchenko > Zidane" зібрало понад 2 тисячі лайків:

Найпопулярніші коментарі:

– Народ, це лише питання часу.

– Цікаво, чи отримає він шанс на позиції Фернандінью, коли Менді набере форму. Хотілося б побачити його в більш природній ролі.

– Просто звір!

– Який батько (Кевін де Брюйне, – прим.), такий син, навіть номери однакові – 17.

– Люблю цього типа. Прогрес, прихильність до клубу та дивовижний талант.

Найбільший резонанс у мережі викликала післяматчева витівка Олександра Зінченка. Герой дав коментар репортеру каналів "Футбол 1/2" Владі "Седан" Щегловій, а потім смачно поцілував її на камеру в щоку. Студія, де перебував Андрій Шевченко, була шокована.

Подейкують, що леді розійшлася зі своїм колишнім хлопцем – форвардом Маріуполя Андрієм Борячуком, а тепер в стосунках з Зінченком.

Епізод обговорюється не лише в соцмережах, а й у популярних ЗМІ. Користувачі жартують, що "малюк де Брюйне (у Кевіна нещодавно народився син) підріс", і відзначають завзятість Олександра в справах з жінками. Після такого матчу – можна все.

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blog_ava
Україна – Сербія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
00:37
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Теги
Україна Україна Україна - Сербія Сербія Сербія Статті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Євро-2020
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