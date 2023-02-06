Зінченко продемонстрував бійцівський характер після провокації форварда Евертона Ніла Мопе, в той час, як його співвітчизник Віталій Миколенко стримав одну з найяскравіших зірок Арсенала – Букайо Сака. Це дозволило Евертону влаштувати одну з найбільших сенсацій туру АПЛ.

Мудрик підписався на "довічне", Суркіс зірвав джекпот, гравець збірної України ризикує кар'єрою

Мудрик невдало дебютував на Стемфорд Брідж, Маліновський виблиснув у Франції, а Циганков та Лунін отримали свої ігрові хвилини в іспанській Ла Лізі. Про це та черговий гол Ярмоленка в ОАЕ дивіться детальніше на YouTube-каналі "Футбол 24".