"Зінченко – це приклад для нас, як і Аке (Натан, – прим.). Від них не надходять скарги. Лише тренуються, тренуються і тренуються. Вони дуже добре грають, до них немає жодних претензій.

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Очевидно, що їхні старання, коли вони не виходять на поле, сприяють їхньому хорошому виступу, коли вони отримують шанс", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за "містян" у 7 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Вчорашній поєдинок з Уотфордом він провів у запасі.

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