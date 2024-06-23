"Завжди приємно перемагати, це для нас було найважливіше. Всі ми розуміли, який тиск на нас лежить, особливо після першого матчу. Трошки прохолодний душ у першому таймі. Але команда показала характер, неймовірну реакцію у другому таймі.

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Дуже дякую партнерам по команді, які підтримали мене після пропущеного. Розумію, що помилився в тому епізоді, неправильно вибрав позицію. Як команда ми вийшли у другому таймі й показали, що у нас справді є, перепрошую за французьку, яйця. Здобули результат – це було найголовніше", – поділився Зінченко на стрімі на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Зауважимо, що збірна України була розгромлена Румунією в матчі 1-го туру (0:3), але реабілітувалась у грі зі Словаччиною, здобувши вольову перемогу (2:1).

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