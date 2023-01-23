Арсенал в напруженому матчі здобув перемогу над Манчестер Юнайтед на 90 хвилині матчу. Український захисник "канонірів" після закінчення зустрічі не міг знайти слова, щоб описати свої враження.

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"Я люблю такі матчі. Відчуття перемоги в останню хвилину, в останню секунду. Це те, що неможливо описати словами. Сьогодні було неймовірно. Мені потрібно переглянути матч ще раз, перш ніж лягти спати, тому що це чарівні моменти.

Деякі хлопці казали мені, що напруга відчувалася, але на полі цього не помічаєш. Я хотів насолодитися цим моментом. Коли судді перевіряли гол із VAR, стадіон не дихав протягом 10 секунд. Потім, коли його зарахували, реакція була неймовірною", – сказав Зінченко у флеш-інтерв'ю.



Нагадаємо, що Олександр Зінченко перебрався влітку до Арсенала і завоював довіру головного тренера команди Мікаеля Артети. Проти Манчестер Юнайтед українець відіграв всі 90 хвилин, а також став співавтором двох голів.

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