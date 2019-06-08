Зінченко – про матч із Сербією: Відчули, що контролюємо гру

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував розгромну перемогу над збірною Сербії (5:0) у рамках кваліфікації Євро-2020.

"Не хотілося б коментувати гру суперника. Найголовніше – нам вдалося добути важливі 3 очки. Думаю, кожен уболівальник отримав задоволення, а це найголовніше.

Україна – Сербія – відео голів

Ми перебудувалися під гру суперника в другому таймі, тому що вони змінили тактику, нам довелося трохи висуватися вперед. У нас здорово виходило перебивати ритм. Коли потрібно було, ми контролювали м'яч, коли не потрібно було – ми використовували вільні зони, і у нас все вийшло.

Складно виділити якийсь гол. В цілому контролювали всю гру, не дали нічого створити супернику. Думаю, перший гол додав нам впевненості. Ми більше відчули, що контролюємо гру, далі вже пішло-поїхало", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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