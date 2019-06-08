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Зінченко – про матч із Сербією: Відчули, що контролюємо гру

00:27 202 Читать на русском
Зінченко – про матч із Сербією: Відчули, що контролюємо гру
Олександр Зінченко / УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував розгромну перемогу над збірною Сербії (5:0) у рамках кваліфікації Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Не хотілося б коментувати гру суперника. Найголовніше – нам вдалося добути важливі 3 очки. Думаю, кожен уболівальник отримав задоволення, а це найголовніше.

Україна – Сербія – відео голів

Ми перебудувалися під гру суперника в другому таймі, тому що вони змінили тактику, нам довелося трохи висуватися вперед. У нас здорово виходило перебивати ритм. Коли потрібно було, ми контролювали м'яч, коли не потрібно було – ми використовували вільні зони, і у нас все вийшло.

Складно виділити якийсь гол. В цілому контролювали всю гру, не дали нічого створити супернику. Думаю, перший гол додав нам впевненості. Ми більше відчули, що контролюємо гру, далі вже пішло-поїхало", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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Теги
Євро-2020 Україна - Сербія Сербія Сербія Україна Україна Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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