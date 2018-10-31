Зінченко – про Кубок англійської ліги: Кожен хоче отримати шанс зіграти, щоб показати свій максимум

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Фулхема у рамках Кубка англійської ліги.

"Звичайно, у нас є багато гравців, які не грали останні кілька тижнів, і кожен хоче отримати шанс зіграти, щоб показати свій максимум. Ми – Манчестер Сіті, тому для нас кожен турнір дуже важливий.

Зінченко спародіював Майкла Джексона та розірвав мережу на Хелловін

Звичайно, це буде важка гра, оскільки Фулхем грає дуже добре. Вони організовано діють в обороні і грати проти такої команди не так просто", – цитує Олександра Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: екстремальні умови, унікальний рекорд, лідерство АПЛ і туга фанатів за Зінченком

Нагадаємо, Зінченко у цьому сезоні провів за Манчестер Сіті 2 матчі у всіх турнірах. Результативними діями українець не відзначався.