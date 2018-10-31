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Зінченко – про Кубок англійської ліги: Кожен хоче отримати шанс зіграти, щоб показати свій максимум

21:14 182 Читать на русском
Зінченко – про Кубок англійської ліги: Кожен хоче отримати шанс зіграти, щоб показати свій максимум
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Фулхема у рамках Кубка англійської ліги.

"Звичайно, у нас є багато гравців, які не грали останні кілька тижнів, і кожен хоче отримати шанс зіграти, щоб показати свій максимум. Ми – Манчестер Сіті, тому для нас кожен турнір дуже важливий.

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Звичайно, це буде важка гра, оскільки Фулхем грає дуже добре. Вони організовано діють в обороні і грати проти такої команди не так просто", – цитує Олександра Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, Зінченко у цьому сезоні провів за Манчестер Сіті 2 матчі у всіх турнірах. Результативними діями українець не відзначався.

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Манчестер Сіті - Фулхем: Четвер 01 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
22
год
:
21
хв
Фулхем
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кубок англійської ліги Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Фулхем
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