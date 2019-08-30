Зінченко – про конкуренцію з Анхелінью та Менді: Ми допомагаємо один одному

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко оцінив старт сезону "містян" та прокоментував конкуренцію з Анхелінью та Бенжаменом Менді.

"Ми добре почали: виграли Суперкубок Англії і набрали сім очок в трьох матчах. Звичайно, це не те, чого ми хотіли, але у нас все добре. Ми проробили гарну роботу.

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Це буде довгий сезон. Всі будуть втрачати очки, я в цьому впевнений. Ми просто повинні показувати в кожному матчі, хто ми як команда.

Конкуренція з Анхелінью та Бенжаменом Менді? Коли у вас один матч в тиждень, у вас є більше часу для навчання деяким деталям. Цим ми і займаємося.

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Всі вчаться один у одного. Я впевнений, що ми будемо допомагати один одному в майбутньому", – поділився Зінченко в коментарі офіційному сайту Манчестер Сіті.