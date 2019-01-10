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Зінченко – про дебютний гол за Манчестер Сіті: Побільше поваги, будь ласка

08:21 1775 Читать на русском
Зінченко – про дебютний гол за Манчестер Сіті: Побільше поваги, будь ласка
Олександр Зінченко / Фото з соцмереж

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу з непристойним рахунком (9:0) у матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Бертона, зокрема, відзначив свій дебютний гол.

"Я вперше взяв участь в матчі, в якому моя команда перемогла з таким рахунком. Ми забили багато голів, але хотіли ще більше. Сподівалися забити 10 м'ячів. Може, наступного разу вдасться.

Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

Чи виконував я навіс в епізоді з голом? Трохи більше поваги, будь ласка", – цитує Зіну Sky Sports.

Перемога над Бертоном з рахунком 9:0, практично, гарантує "містянам" місце у фіналі турніру, де підопічним Гвардіоли протистоятиме переможець пари Челсі – Тоттенхем.

В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 3 матчі, в яких встиг відзначитись асистом.

Манчестер Сіті – Бертон: історичний розгром у півфіналі Кубка ліги, монструозність "містян" та якісний прорив Зінченка

Кубок англійської лігиПівфінал

Манчестер Сіті - Бертон Альбіон: Середа 09 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
9 : 0
Бертон Альбіон
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Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті - Бертон Альбіон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кубок англійської ліги 2018/19 Кубок англійської ліги Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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