Зінченко – про дебютний гол за Манчестер Сіті: Побільше поваги, будь ласка

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу з непристойним рахунком (9:0) у матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Бертона, зокрема, відзначив свій дебютний гол.

"Я вперше взяв участь в матчі, в якому моя команда перемогла з таким рахунком. Ми забили багато голів, але хотіли ще більше. Сподівалися забити 10 м'ячів. Може, наступного разу вдасться.

Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

Чи виконував я навіс в епізоді з голом? Трохи більше поваги, будь ласка", – цитує Зіну Sky Sports.

Перемога над Бертоном з рахунком 9:0, практично, гарантує "містянам" місце у фіналі турніру, де підопічним Гвардіоли протистоятиме переможець пари Челсі – Тоттенхем.

В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 3 матчі, в яких встиг відзначитись асистом.

Манчестер Сіті – Бертон: історичний розгром у півфіналі Кубка ліги, монструозність "містян" та якісний прорив Зінченка