"Після того, як росія зруйнувала ГЕС у Новій Каховці, я почув багато історій, які важко пояснити. Деякі люди не змогли покинути свої будинки: уявіть собі, що будівля на 3-4 поверхи йде під воду.

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Одна страшна історія, яку я чув, була про одну жінку, яка тримала на руках двох маленьких дітей, які народилися лише кілька місяців тому. Вона була просто на даху з двома з них і трималася за останній, я не знаю… камінь. Вона намагалася вижити, але, на жаль, не вижила разом із дітьми.

Коли мої діти виростуть, вони питатимуть мене: "Тату, коли в нашій країні була війна, що ти робив? Як сильно ти допоміг людям". Я просто хочу подивитися в очі своїм дітям і сказати: "Ну, ми з твоєю мамою намагалися щосили". Так ось що я намагаюся зробити, ось що в мене в голові.

Для мене і для Андрія Шевченка, і для всіх нас в Україні ця гра є такою важливою. Крім грошей, які ми намагаємося зібрати для відновлення школи, це також важливе послання потужне послання світу про те, що ми всі разом.

Я знаю, що деякі люди втомилися від цієї війни. Але моє єдине посилання в тому, що ми повинні триматися разом. Тому що якби не Україна, це могла б бути інша країна, вірно? Сьогодні це Україна, але якщо ми не зупинимо тут і зараз, то наступною може стати будь-яка інша країна", – сказав Зінченко в інтерв'ю виданню The Athletic

Нагадаємо, благодійний поєдинок відбудеться 5 серпня у Лондоні на клубному стадіоні Челсі Стемфорд Брідж. Зібрані кошти підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами у березні 2022 року

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