Зінченко – пріоритетна ціль Наполі під час літнього трансферного вікна

Півзахисник Манчестер Сіті ще має шанси опинитися у Неаполі.

За інформацією Corriere dello Sport, неаполітанський клуб намагатиметься оформити трансфер Олександра Зінченка під час літнього трансферного вікна.

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Спортивний директор "партенопейців" Крістіан Джинтолі високо цінує талант українця й прагне запросити його на Сан-Паоло. Зазначається, що саме Зінченко буде однією з найбільш пріорітетних цілей під час літнього трансферного вікна.

Раніше італійський клуб вже намагався взяти у оренду Олександра, однак півзахисник вирішив залишитися у Манчестері та боротися за місце у складі "містян".

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