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"Зінченко – моя солодка булка": Макаренко прокоментував конкуренцію в збірній України

10:07 254 Читать на русском
"Зінченко – моя солодка булка": Макаренко прокоментував конкуренцію в збірній України
Євген Макаренко / ФК Андерлехт

Півзахисник збірної України Євген Макаренко прокоментував конкуренцію з Олександром Зінченком.

"Уже себе майже не уявляю лівим захисником. Зараз у мене в збірній один конкурент – Зінченко. Нехай він і в Манчестер Сіті грає. Це моя солодка булка – велике задоволення отримую, коли його обігрую.

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Він більш атакувальний футболіст, а в захисті таке собі теля. Зараз головне для мене повернутися на поле і стати гравцем основного складу і показувати хороший футбол. Повернутися до збірної, тому що там є хлопці, у яких можна повчитися", – сказав Макаренко програмі Великий футбол.

Євген Макаренко нещодавно відновився після важкої травми і потрапив до заявки Андерлехта на матч проти Брюгге (0:1).

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Теги
Збірна України Євген Макаренко Євген Макаренко Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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