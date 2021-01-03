"Зінченка вже багато років кудись сватають: то один клуб хоче його в оренду, то інший, але ніхто чомусь не бере. Він ніколи не був гравцем основи Манчестер Сіті. Він завжди був на підхваті: якщо хтось травму отримає, наприклад, Менді.

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Зінченко грає лівого захисника, хоча іноді Гвардіола ставить його на інші позиції, але на цій позиції його страхують центральні або опорні, якщо він тікає вперед. Сильно на цій позиції нашкодити складно. Без Зінченка команда точно може обійтися.

У командах у стилі Бернлі йому буде важко. Це в Сіті у нього класні, технічні партнери, а у Бернлі потрібно багато працювати в захисті, битися і виносити м'яч вперед", – зазначив Селюк у інтерв'ю виданню Советский спорт.

До слова, в нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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