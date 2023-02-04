Лідер АПЛ сенсаційно поступився (0:1) одній із найгірших команд сезону, яку нещодавно очолив Шон Дайч. Наприкінці дуелі емоції у гравців "канонірів" були на межі. Зінченко не був винятком.

У доданий арбітром час Мопе в боротьбі незграбно зачепив Зінченка. Українець миттєво пішов відповідати, а Ніл його завалив. Олександр піднявся й щось сказав своєму кривднику, після чого між командами відбулась масова штовханина. Обоє отримали по жовтій.

Sometimes it's hard to tell where the Maupay ends and the Ric Flair begins. pic.twitter.com/9kRik3yP8H — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 4, 2023

Завдяки перемозі команда Віталія Миколенка набрала 18 залікових балів та тимчасово піднялась з 19 на 18 сходинку у таблиці АПЛ, Арсенал з 5-очковим відривом залишився лідером.

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