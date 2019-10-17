Зінченка штрафували в Уфі за надмірні тренування, – екс-одноклубник українця

Захисник Аланії Азамат Засєєв пригадав виступи за Уфу разом із захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченком.

"Чи міг подумати, що Зінченко може стати однією із зірок АПЛ? Так мало хто міг подумати. Можливо, навіть сам Сашко не думав. Але знаю напевно, що мріяв. І не просто мріяв, а цілеспрямовано йшов до цієї мети. Зінченко – дуже талановитий гравець, але що найбільше мене вражало, це його працездатність.

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Його навіть штрафували за те, що він тренувався більше, ніж потрібно. Сашко влаштовував собі додаткове тренування щодня. Йому кілька разів зробили зауваження, але він не слухав. Тоді його почали штрафувати, на що він відповів: "Окей, я буду платити штраф, але все одно буду тренуватися".

У підсумку він сам знаходив футбольні майданчики по місту, де можна було щось з м'ячем робити, щось відпрацьовувати. Таке відчуття, що він з ранку до ночі тренувався. Головне, що Сашко анітрохи не змінився. Який був хлопець, таким і залишився.

Я так скажу, якби не його працездатність, він залишився б в Росії і нікуди б не поїхав. Але навіть приїхавши в Манчестер Сіті, не маючи практично шансів на потрапляння до основного складу, він усім усе довів. І собі, і Гвардіолі. Це багато про що говорить", – розповів Засєєв в інтерв'ю офіційному сайту Аланії.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу з лютого 2015 року по липень 2016-го.

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