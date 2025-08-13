Фенербахче вже деякий час веде перемовини з Арсеналом щодо Олександра Зінченка. "Каноніри" не проти продати українця, але хочуть щонайменше 20 мільйонів євро.

Як повідомляє FotoMac, Фенербахче планує орендувати Зінченка з правом викупу і має чіткий план. "Жовті канарки" запропонують Арсеналу за оренду українця три мільйони євро, а за повноцінний трансфер – 10 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Зінченко опинився в Арсеналі, перейшовши з Манчестер Сіті у 2022 році. Контракт українця з "канонірами" діє до кінця сезону 2025/26. Загалом захисник зіграв за лондонський клуб у 128 матчах, в яких забив два голи та віддав 12 асистів.

До слова, якщо Зінченко перейде до Фенербахче, то тренуватиметься під керівництвом легендарного Жозе Моурінью.

