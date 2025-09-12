Зінченко вперше показався у формі Ноттінгем Форест – своєї команди на сезон 2025/26. Українець виступатиме за "лісників" під уже добре знайомим йому 35-м номером.

"Я почуваюсь неймовірно. Маю висловити величезну подяку всім за теплий прийом. У клубі так багато хороших людей, і я дуже щасливий. Це дивовижна можливість. Я хочу допомогти команді досягти її цілей і довести собі, що я можу робити хороші речі на полі. Пам'ятаю день, коли з'явилася ця можливість. Чесно кажучи, я був дуже щасливий і схвильований.

Раніше мене часто запитували, яка позиція мені найбільше підходить, але, чесно кажучи, я готовий допомагати своїй команді, де тільки можу і де мене потребують, і завжди намагатимуся викластись на повну. Я хочу мати вплив не тільки на полі, але й поза ним. Важливо бути частиною команди і допомагати молодим гравцям як людина, яка вже має відповідний досвід. Тоді ми зможемо підштовхувати один одного до великих досягнень.

Я дуже вражений тренувальним майданчиком, своїми партнерами по команді та людьми навколо. Я вже відчуваю себе частиною сім'ї – все поруч, і тут є все, що потрібно. Це неймовірний клуб; я подивився відео в музеї і дізнався про Ноттінгем Форест те, чого раніше не знав. Я дуже пишаюся і радію, що представляю цей клуб", – наводить слова Зінченка офіційний сайт Ноттінгема Форест.

Нагадаємо, українець приєднався до "лісників" на правах оренди з Арсенала до кінця сезону. На жаль, через правила АПЛ (орендовані гравці не можуть грати проти своєї команди) Зінченко не зможе дебютувати в наступному турі – "лісники" зустрінуться саме із "канонірами".

