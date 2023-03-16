Ми продовжуємо пильно стежити, як там справи у наших легіонерів. Цього разу під прицілом опинились Михайло Мудрик та Олександр Зінченко. Окрім них, у сьогоднішньому огляді: переобрання Інфантіно, унікальне досягнення Наполі та безлади, скоєні німецькими фанатами в Неаполі. Приємного перегляду!

Хто виграє Лігу чемпіонів: є явний фаворит, Реал лише третій, у Мудрика обмаль шансів – прогноз суперкомп'ютера