"Мені було 14 років, я займався в академії Шахтаря. Я робив трюки для відео і в кінці мене запитали: "Яка в тебе мрія?" Я відповів, що грати за Арсенал.

"Це найгірше відчуття": Зінченко порушив мовчанку щодо загадкової відсутності у матчах Арсенала

Наступного дня хлопець сказав, що ми маємо перезняти це, тому що клуб збирається вигнати мене. Треба просто сказати, що хочу грати в Шахтарі, а не в Арсеналі. Це було так смішно, треба знайти це відео", – розповів Зінченко в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, Олександр перебував у академії Шахтаря до 2014 року. Зараз же Зінченко виступає на професіональному рівні за Арсенал, в якому зіграв 11 матчів у поточному сезоні та відзначився результативною передачею.

Арсенал розгромив Ліон на турнірі з цікавим регламентом: Зінченко не грав, кіпер феєрив у серії пенальті, а Тете схибив