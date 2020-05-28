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"Зіна – найнудніший": Влада Седан охарактеризувала футболістів збірної України

21:11 150 Читать на русском
"Зіна – найнудніший": Влада Седан охарактеризувала футболістів збірної України
Влада Седан (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Журналістка телеканалів "Футбол 1/2/3" Влада Седан виділила серед українських футболістів найерудованішого, найвеселішого, найнуднішого і найсором’язливішого.

"Ерудований – Тарас Степаненко! А кажуть, що золота медаль у школі не допомагає в житті. Веселий – Євген Коноплянка (дехто думав, що ця роль дістанеться Зiнченку, але в мене для цієї персони є інший опис).

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Найнудніший – до речі, це про Зіну. На моїх флешвключеннях Сашко завжди відповідає загальними фразами, зі мною рідко жартує чи видає якість перли. А сором’язливий – Миколенко. Але я сподіваюсь, час лікує", – сказала Седан в інтерв'ю Real Football.

Нагадаємо, Влада – наречена українського легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Він зробив дівчині пропозицію одружитися у жовтні минулого року. Пара збиралася організувати власне весілля після закінчення поточного сезону, однак карантин, викликаний пандемією коронавірусу, зруйнував всі плани молодят.

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тарас Степаненко Тарас Степаненко Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко Влада Щеглова (Седан)
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