"Мене розбудила сирена. Ми пішли в клуб, щоб дізнатися, що сталось. Нам сказали, що росіяни атакують. Була паніка. У команді дізналися, що чемпіонат України припинено. Навіть якби в нашій області не було вибухів, ми не повинні були б там затримуватися занадто довго.

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Труднощі полягали в тому, щоб заправитися бензином. Було багато черг, усі хотіли запастись ним. Але, на щастя, у мене залишалося трохи бензину. Близько 14:00 ми пішли за паспортами до клубу та поїхали. На кордон приїхали близько 16:45. Але народу було дуже багато, всі хотіли врятувати свою шкуру, це було непросто.

Кордон ми перетнули близько півночі. Нам довелося терпляче долати свої проблеми, але головне було виїхати з країни. Було багато перевірок, я дуже боявся, що нас не пропустять", – цитує Діава RMC Sport.

Зауважимо, 27-річний сенегалець перебрався в Рух лише 28 січня. До цього виступав за литовські, французькі, польські та бельгійські клуби.

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