Взимку Вуд пішов із Ньюкасла в Ноттінгем Форест в оренду заради ігрової практики. Свою травму новозеландець отримав 11 березня, після чого все одно ухвалив рішення вирушити в розташування національної збірної, за яку так і не зіграв. Як інформує Chronicle Live, на тренуваннях форвард посилив пошкодження.

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Серйозність травми Вуда підтвердив головний тренер Ноттінгема Стів Купер. "Кріс Вуд вибув до кінця сезону", – зазначив він.

Вуд встиг зіграти за "лісників" 7 матчів в АПЛ, в яких забив 1 гол. За умовами оренди, Ноттінгем Форест зобов'язаний викупити контракт гравця у Ньюкасла після закінчення цього сезону.

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