Зимовий новачок Девіс і Мілнер поповнили лазарет Ліверпуля
Кадрові проблеми продовжують псувати життя головному тренеру англійського Ліверпуля Юргену Клоппу. "Клієнтами" лікарів стали ще два мерсисайдці.
Центрбек Бен Девіс зазнав ушкодження перед матчем 24-го туру АПЛ проти Лестера, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зимовий новачок "червоних", який ще не дебютував за Ліверпуль, приєднався в лазареті команди до колег по амплуа – ван Дейка, Матіпа, Гомеса, Фабінью (грав у центрі оборони вимушено), а також Діогу Жоти, Кейта, Оріджі та Келлехера. Щоправда, в Девіса діагностували лише забій.
Окрім того, вже під час протистояння із "лисицями" ушкодження зазнав Джеймс Мілнер. Ветеран вийшов у старті мерсисайдців, але був замінений вже на 17-й хвилині. Інформації про серйозність травми хавбека наразі немає.
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