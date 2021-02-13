Центрбек Бен Девіс зазнав ушкодження перед матчем 24-го туру АПЛ проти Лестера, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лестер – Ліверпуль: Клопп ризикує новачком – онлайн-трансляція матчу АПЛ

Зимовий новачок "червоних", який ще не дебютував за Ліверпуль, приєднався в лазареті команди до колег по амплуа – ван Дейка, Матіпа, Гомеса, Фабінью (грав у центрі оборони вимушено), а також Діогу Жоти, Кейта, Оріджі та Келлехера. Щоправда, в Девіса діагностували лише забій.

Окрім того, вже під час протистояння із "лисицями" ушкодження зазнав Джеймс Мілнер. Ветеран вийшов у старті мерсисайдців, але був замінений вже на 17-й хвилині. Інформації про серйозність травми хавбека наразі немає.

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