Чотири колективи поборяться за трофей на зборах у Туреччині.

Як повідомлялось раніше, з 6 по 15 лютого у Туреччині відбудеться другий "Зимовий кубок", в якому візьмуть участь чотири колективи: Ворскла, Верес, Полісся та естонська Левадія.

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За інформацією офіційного сайту Вереса, відкриватиме змагання зустріч між житомирянами та полтавцями, а закриватиме турнір поєдинок між полтавською та рівненською командами. За перемогу в кожному матчі нараховуватимуться три очки, за нічию – по одному. У разі нічиєї в основний час суперники проб'ють серію післяматчевих пенальті, переможець якої отримає додатково один заліковий пункт.

Календар матчів "Зимового кубка-2023" виглядає наступним чином:

6 лютого – Полісся – Ворскла

7 лютого – Верес – Левадія

10 лютого – Полісся – Верес

11 лютого – Ворскла – Левадія

14 лютого – Полісся – Левадія

15 лютого – Ворскла – Верес

Нагадаємо, минулорічним переможчем "Зимового кубка" стало Полісся.

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