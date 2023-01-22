Зимовий кубок-2023: став відомий календар міжнародного турніру
Чотири колективи поборяться за трофей на зборах у Туреччині.
Як повідомлялось раніше, з 6 по 15 лютого у Туреччині відбудеться другий "Зимовий кубок", в якому візьмуть участь чотири колективи: Ворскла, Верес, Полісся та естонська Левадія.
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За інформацією офіційного сайту Вереса, відкриватиме змагання зустріч між житомирянами та полтавцями, а закриватиме турнір поєдинок між полтавською та рівненською командами. За перемогу в кожному матчі нараховуватимуться три очки, за нічию – по одному. У разі нічиєї в основний час суперники проб'ють серію післяматчевих пенальті, переможець якої отримає додатково один заліковий пункт.
Календар матчів "Зимового кубка-2023" виглядає наступним чином:
6 лютого – Полісся – Ворскла
7 лютого – Верес – Левадія
10 лютого – Полісся – Верес
11 лютого – Ворскла – Левадія
14 лютого – Полісся – Левадія
15 лютого – Ворскла – Верес
Нагадаємо, минулорічним переможчем "Зимового кубка" стало Полісся.
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