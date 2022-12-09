"Якщо ми хочемо більшої демократичності у футболі, доведеться проводити чемпіонати світу в Африці, де нереально грати влітку. Але зимовий чемпіонат світу в Катарі виправдав себе.

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Звичайно, деякі збірні не змогли нормально підготуватися в плані фізики. Втім, вони принаймні підійшли до ЧС ментально свіжими, що не завжди було на попередніх Мундіалях.

Пам'ятаю, як команди приїжджали на чемпіонат світу психологічно спустошеними через невдалий період підготовки", – цитує Венгера видання L'Equipe.

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