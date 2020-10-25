"Ми грали не дуже добре, Саутгемптон був кращим і заслужив перемогу. Іноді ти не в найкращій формі. В Евертона це сталося після дуже гарної серії. Потрібно дивитися вперед з тим же настроєм і впевненістю.

Перша поразка Евертона в сезоні у відеоогляді матчу проти Саутгемптона – 0:2

Червона картка – це просто смішно. Там не було нічого навмисного, точно не було жорстокості. Можливо, це була жовта. Можливо, всі ці розмови про Пікфорда і Рішарлісона вплинули на рішення, і якщо це так, то це неправильно, це нечесно. Ми оскаржимо вилучення, це точно.

Я сказав гравцям, що зима близько, і нам потрібно бути готовими", – цитує Анчелотті BBC Sport.

Попри поразку, Евертон продовжує лідирувати у турнірній таблиці, поступаючись Ліверпулю за додатковими показниками.

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