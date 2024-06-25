"Зіграємо внічию і вийдемо з групи": екс-підопічний Луческу впевнений у "договірняку", який може "злити" Україну з Євро
Колишній півзахисник збірної Румунії Дануц Лупу не бачить причин відмовлятися від взаємовигідної нічиєї зі словаками у останньому турі Євро-2024.
"Ми вийдемо з групи, просто зіграємо внічию зі Словаччиною. Вже все вирішено. Було б прикро, якби ми обоє не вийшли з групи. Навіщо ризикувати? Було б дуже неприємно! На цьому рівні гравці дуже добре ладнають одне з одним. Навіщо зіштовхуватися?" – наводить слова Лупу GSP. До слова, свого часу він пограв під керівництвом Мірчі Луческу.
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Потенційна нічия Румунії та Словаччини не залишить Україні вибору – для виходу з групи потрібна буде виключно перемога над грізною Бельгією. Обидва матчі розпочнуться 26 червня о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, історія чемпіонатів Європи має прецеденти таких "договірняків". 20 років тому Швеція та Данія в останньому турі групового етапу розписали нічию 2:2, яка вивела обох у плей-офф, а Італію викинула з турніру.
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