"Ми вийдемо з групи, просто зіграємо внічию зі Словаччиною. Вже все вирішено. Було б прикро, якби ми обоє не вийшли з групи. Навіщо ризикувати? Було б дуже неприємно! На цьому рівні гравці дуже добре ладнають одне з одним. Навіщо зіштовхуватися?" – наводить слова Лупу GSP. До слова, свого часу він пограв під керівництвом Мірчі Луческу.

Бельгія впевнено здолала Румунію і на максимум закрутила інтригу в групі України – гол на 73-й секунді, асист воротаря

Потенційна нічия Румунії та Словаччини не залишить Україні вибору – для виходу з групи потрібна буде виключно перемога над грізною Бельгією. Обидва матчі розпочнуться 26 червня о 19:00 за київським часом.

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!



Нагадаємо, історія чемпіонатів Європи має прецеденти таких "договірняків". 20 років тому Швеція та Данія в останньому турі групового етапу розписали нічию 2:2, яка вивела обох у плей-офф, а Італію викинула з турніру.

Як Україні вийти в плей-офф Євро-2024? Можливе диво навіть з поразкою – унікальні розклади та залежність від Румунії