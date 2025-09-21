Головний редактор порталу Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі не став сильно критикувати Довбика за матч з Лаціо, в якому Артем вийшов на заміну в середині другого тайму. Судячи з усього, журналіст був у гарному настрої після перемоги улюбленої команди в дербі.

"Він зіграв добре в декількох епізодах, але занадто часто створювалося враження, що Артем просто бігає по полю. 6 балів – за ставлення до справи і підтримку партнерів, не за щось інше", – написав Кардуччі.

Крім Довбика, "шістку" отримав також Джанлука Манчіні. Це – найнижча оцінка серед усіх гравців Роми.

