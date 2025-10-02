Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі не став називати Артема Довбика антигероєм зустрічі, незважаючи на те, що українець не зміг двічі реалізувати один і той же пенальті після свого виходу на заміну.

"Він заслуговує низької оцінки після того, як двічі не зміг реалізувати пенальті. Прикро, адже його гра була непоганою. Якби він вийшов на поле раніше, можливо, він допоміг би команді, зігравши краще за Фергюсона. Оцінка – 5", – зазначив Кардуччі.

Еван Фергюсон, який грав у стартовому складі, отримав від журналіста 5,5 бала: "Він блищить лише на мить у другому таймі, коли замикає навіс з кутового і робить відмінну передачу на Крістанте. В іншому він відчуває серйозні труднощі".

Дісталося від Кардуччі і головному тренеру Джан П'єро Гасперіні (5 балів): "Він міг би випустити Довбика раніше, щоб той допоміг у грі, граючи спиною до воріт. Українець був би кориснішим за Фергюсона, особливо проти команди, яка високо пресингувала Рому, а також з огляду на проблеми "джаллороссі" з дриблінгом, які проявилися в першому таймі".

Матіас Суле, який теж не зумів реалізувати пенальті, також отримав "п'ятірку". Ця ж оцінка дісталася Цімікасу і Ермосо.

