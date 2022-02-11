Колишній наставник Реала Зінедін Зідан відвідав своє рідне місто – Марсель, де отримав оригінальні заклики від уболівальників.

Зідан взяв участь у відкритті цифрового медичного центру у районі Кастеллан у рідному Марселі, де тренер зустрівся з місцевими уболівальниками, повідомляє Mundo Deportivo.

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Окрім звичних прохань сфотографуватись, Зінедіна попросили не очолювати ПСЖ. Легенда збірної Франції не відповів на це, лише посміхнувшись у відповідь. Слід зазначити, що Марсель та ПСЖ є заклятими ворогами.

Нагадаємо, преса вже тривалий час сватає колишнього тренера Реала у французький столичний гранд. Також повідомляють, що Зідан більше зацікавлений у роботі в збірній Франції.

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