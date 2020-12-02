"Мадрид втратив колишню могутність. Клуб майже не підписує серйозних виконавців після київського фіналу ЛЧ, тому Бензема залишився без якісної підтримки в атаці. Так, просто хороших гравців вистачає, але їх не можна назвати топовими. По-друге, складається враження, що Зізу погано готує команду до схожих матчів. Він банально не усвідомлює сили суперника.

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У Ла Лізі Мадрид також провалюється з посередніми колективами, які значно поступаються у класі. "Бланкос" отримують стільки неприємностей через елементарну необізнаність, поверхневий аналіз суперників на кшталт вашого Шахтаря. Велика гординя не дозволяє гравцям Реала налаштуватись належним чином, вони гадають, що інші команди, як Алавес або Шахтар, не бігають і не б'ються. Звісно, все посипалось після відходу Роналду. Зараз лише Бензема забиває – це не нормально для такого великого клубу.

Можлива відставка Зідана? Так, є велика ймовірність, що його звільнять за умови невиходу з групи. Він перебуває на волосинці, адже Флорентіно не любить програвати, тим паче у Лізі чемпіонів", – зазначив Прієто в ексклюзивному коментарі для Футбол 24.

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