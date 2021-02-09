Після поєдинку 22-го туру Ла Ліги Уеска – Реал (1:2) президент мадридців Флорентіно Перес ініціював зустріч з наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом, повідомляє Marca.

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Французькому фахівцю була висловлена повна підтримка з боку керівництва клубу, а також Перес підкреслив, що очікує від Реала перемоги у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в 1/8 фіналу Реал змагатиметься з Аталантою.

У Ла Лізі Реал розташувався лише на третій сходинці, відстаючи від Атлетіко на 8 очок.

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