Зідан зустрівся з Пересом – президент Реала нагадав про головне завдання француза у нинішньому сезоні
09:37 - Читать на русском
Головному тренеру Реала Зінедіну Зідану буде вкрай важко задовольнити амбіції керівництва мадридців.
Після поєдинку 22-го туру Ла Ліги Уеска – Реал (1:2) президент мадридців Флорентіно Перес ініціював зустріч з наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом, повідомляє Marca.
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Французькому фахівцю була висловлена повна підтримка з боку керівництва клубу, а також Перес підкреслив, що очікує від Реала перемоги у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в 1/8 фіналу Реал змагатиметься з Аталантою.
У Ла Лізі Реал розташувався лише на третій сходинці, відстаючи від Атлетіко на 8 очок.
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