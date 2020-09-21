Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував результат зустрічі 2-го туру Ла Ліги з Реалом Сосьєдад (0:0), який став першим для мадридців у новому сезоні.

"Ми задоволені грою, яку показали. В цілому ми виступили добре. Реал Мадрид завжди націлений на перемогу, але два очки втрачені. У захисті ми не дозволяли Сосьєдаду створювати моменти, при цьому в першому таймі ми змарнували пристойну кількість можливостей. На жаль, у другому таймі ми не створили нічого.

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Ми показали, що перебуваємо в хорошому фізичному стані. Нам не вистачало чогось іншого. Гравці повинні докладати більше зусиль перед воротами суперника. Нам потрібно знайти рішення, трохи краще знаходити вільний простір.

Що нам потрібно зробити, так це продовжувати старанно працювати. Ми знаємо, що нам потрібно покращувати гру в плані реалізації моментів, але створювати їх в грі з Сосьєдадом досить нелегко", – цитує Зідана AS.

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