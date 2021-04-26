"Ми добре підготувались. Хочемо продемонструвати свої найкращі якості. Найважливіша гра? Кожен наступний матч – найважливіший, це черговий фінал.

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Мадрид дискваліфікують з ЛЧ? Абсурд. Зараз багато про це говориться, але нас не хвилюють спекуляції. Ми готуємось до Челсі, і будемо брати участь в наступній ЛЧ. Ось що я думаю. Ми повинні виконувати наші прямі обов’язки – виходити на поле і конкурувати. Можливе упередження з боку арбітрів через Суперлігу? Якщо будемо думати про ці речі, то збожеволіємо. Це нісенітниці.

Так, Челсі добре захищається, але я не вважаю, що це закрита команда. Челсі – збалансований. Вони вміють абсолютно все – і оборонятися, і атакувати. У нас немає пріоритетного турніру.

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Ми боремося за усі трофеї попри очевидні труднощі, зокрема, насичений календар. Челсі та Мадрид заслужено пробилися до півфіналу. Так, ми володіємо величезним досвідом схожих матчів, але те саме можна сказати про Челсі. До початку гри у обох команд шанси рівні.

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Азар? Він почувається дуже добре. Ми розраховуємо на нього. Азар значно розширює можливості команди. 15 хвилин проти Бетіса додали йому впевненості. Кроос готовий зіграти завтра, Менді – ні.

Мене не бачили в Реалі після поразок від Шахтаря? Такі розмови завжди трапляються. Це доля тренера. Зараз я сконцентрований лише на Челсі", – сказав Зідан.