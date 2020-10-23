Частина гравців вважає керманича команди головним винуватцем бід мадридців, стверджує Diario Gol.

Барселона – Реал: прес-конференція Зінедіна Зідана перед Ель Класіко

Опозиція ентренадора складається з п'яти виконавців. Це дует, що втратив найкращі кондиції – Марсело та Іско. А також тріо гравців, які не розуміють управлінські рішення Зідана та не сприймають його тактичні напрацювання – Асенсіо, Вінісіус і Кроос. Останній упродовж усього періоду роботи французького тренера на Бернабеу вважався його улюбленцем.

Нагадаємо, що Зінедін Зідан отримав ультиматум після ганьби з Шахтарем – доля тренера залежить від двох матчів. Президент "вершкових" Флорентіно Перес нібито вже розглядає Почеттіно та Рауля на заміну 48-річному французу.

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