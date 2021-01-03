Зідан здолав Сельту з цікавим рекордним показником у Реалі
09:54 - Читать на русском
Перемога Реала над Сельтою стала дещо незвичною для наставника "вершкових" Зінедіна Зідана.
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Реал впевнено здолав Сельту (2:0) завдяки голам Васкеса та Асенсіо, а "вершкові" тимчасово очолили турнірну таблицю Ла Ліги.
Перемога імені дуету Васкеса та Асенсіо у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 2:0
Для Зінедіна Зідана ця звитяга стала особливою – "галактікос" перемогли, продемонструвавши найменший показник володіння м'ячем (41%) вдома під керівництвом француза у всіх турнірах, повідомляє Opta.
Зауважимо, наступний поєдинок у Прімері мадридці проведуть 9 січня, суперником буде Осасуна.
Реал впевнено здолав Сельту і очолив турнірну таблицю Ла Ліги
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